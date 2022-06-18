Джонсон: Британия обеспечит Украине "стратегическую стойкость"

Важно, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр Борис Джонсон после возвращения из Киева. Об этом сообщает Reuters.

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Джонсон сказал, что "когда начинают говорить об "усталости от Украины", крайне важно показать, что мы вместе с Украиной в долгосрочной перспективе, и что мы даем ей стратегическую устойчивость, в которой она нуждается".

"Когда российские войска продвигаются шаг за шагом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем – Украина может победить и победит", – сказал премьер.

По данным Reuters, некоторые члены консервативной партии критиковали своего лидера за то, что он предпочел поехать в Киев вместо участия в партийной конференции в северной Англии.

17 июня Джонсон без анонса посетил Киев. Премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил. Вместе с Владимиром Зеленским они посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади.

Сергей Бережной

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