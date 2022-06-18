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Джонсон: Британия обеспечит Украине "стратегическую стойкость"

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 13:02
Джонсон: Британия обеспечит Украине
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Важно, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр Борис Джонсон после возвращения из Киева. Об этом сообщает Reuters.

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Джонсон сказал, что "когда начинают говорить об "усталости от Украины", крайне важно показать, что мы вместе с Украиной в долгосрочной перспективе, и что мы даем ей стратегическую устойчивость, в которой она нуждается".

"Когда российские войска продвигаются шаг за шагом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем – Украина может победить и победит", – сказал премьер.

По данным Reuters, некоторые члены консервативной партии критиковали своего лидера за то, что он предпочел поехать в Киев вместо участия в партийной конференции в северной Англии.

  • 17 июня Джонсон без анонса посетил Киев. Премьер заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил. Вместе с Владимиром Зеленским они посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и прогулялись по Михайловской площади.
Сергей Бережной
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визит Великобритания Борис Джонсон
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