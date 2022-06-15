"Усталость от войны" только в интересах Путина – замглавы МИД Польши

Необходимо противодействовать усталости от войны в Украине, поскольку отвлечение западного мира – в интересах российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач в интервью РАР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день гибнут люди, ежедневно там гибнут дети и женщины, ежедневно рушится инфраструктура", – сказал Пшидач.

Он заявил, что шесть пакетов санкций, которые ввел ЕС, "действительно бьют по российской экономике, но этого недостаточно". Нужны дополнительные санкции, которые, выразил надежду Пшидач, будут приняты не только на уровне ЕС, а также G7 и другими евроатлантическими партнерами – США или Японией.

На вопрос, когда шестой пакет санкций ЕС начнет давать "ощутимые" результаты, он ответил, что "в ближайшие несколько месяцев" импорт нефти из России постепенно снизится.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Запад "достиг момента усталости от войны", и подчеркнула, что это не должно повлиять на необходимость поддерживать санкционный режим против России и продолжать поддерживать Украину.

Читайте также: Генштаб: На Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.