UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: На Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 07:57
Генштаб: На Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси - Фото
Военные ВС Беларуси (фото - Минобороны РБ)

Армия подконтрольной режиму Александра Лукашенко Беларуси оборудует позиции и ведет разведку вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Волынском и Полесском направлениях этим занимаются до семи батальонов ВС Беларуси.

Как и прежде, сохраняется угроза новых ракетных и авиационных ударов с территории этой страны-союзницы РФ, добавили в Генштабе.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

Помимо этого, на севере и северо-востоке Украине угрожают сами российские оккупанты. В Сумской области враг обстрелял из России гражданскую инфраструктуру в районах сел Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск, также вел воздушную разведку вблизи Серединой Буды.

Читайте также: Беларусы могут прийти в Украину только на тракторе – Лукашенко (2017 год)

На Харьковском направлении подразделения врага при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск сил обороны Украины к границе.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в селах Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка, нанесли авиаудар неподалеку от Мосьпанового.

В районе села Рубежное в Волчанском районе области идут бои.

Читайте также: Если Лукашенко хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину – Подоляк

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь угроза сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 