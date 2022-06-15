Генштаб: На Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси

Армия подконтрольной режиму Александра Лукашенко Беларуси оборудует позиции и ведет разведку вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

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На Волынском и Полесском направлениях этим занимаются до семи батальонов ВС Беларуси.

Как и прежде, сохраняется угроза новых ракетных и авиационных ударов с территории этой страны-союзницы РФ, добавили в Генштабе.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера

Помимо этого, на севере и северо-востоке Украине угрожают сами российские оккупанты. В Сумской области враг обстрелял из России гражданскую инфраструктуру в районах сел Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск, также вел воздушную разведку вблизи Серединой Буды.

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На Харьковском направлении подразделения врага при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск сил обороны Украины к границе.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в селах Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка, нанесли авиаудар неподалеку от Мосьпанового.

В районе села Рубежное в Волчанском районе области идут бои.

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Евгений Пилипенко

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