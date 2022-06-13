Мы готовились к вторжению на Донбассе, но не ожидали прямой атаки РФ из Беларуси – Подоляк
Украина готовилась к масштабным боевым действиям на Донбассе незадолго до полномасштабного вторжения России, однако украинское руководство не ожидало наступления со стороны Беларуси. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью беларускому оппозиционному изданию Зеркало.
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По его словам, разведданные показывали готовность России к нападению весь последний год и вопрос был только в масштабе вторжения.
"Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины. Но объективно мы не ожидали, что Беларусь предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину", – заявил Подоляк.
Он отметил, что украинское руководство считало, что власти Беларуси, несмотря на свою антидемократичность, гораздо умнее и попытаются минимизировать свое участие в прямых военных действиях.
"Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для российского вторжения", – резюмировал он.
- 11 июня Байден заявил, что Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения о планах РФ полномасштабно напасть на Украину.
- Подоляк, комментируя заявления, что Украина якобы не готовилась к полномасштабному вторжению РФ, напомнил, что первые удары российских ракет пришлись на макеты. Подготовка к большой войне, по его словам, началась с прошлого года.
- Спикер Зеленского Сергей Никифоров ответил, что Зеленский зимой несколько раз говорил об угрозе с Байденом и просил о превентивных санкциях против России, но партнеры "не хотели его слышать".
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