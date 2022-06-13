UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мы готовились к вторжению на Донбассе, но не ожидали прямой атаки РФ из Беларуси – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 10:28
Мы готовились к вторжению на Донбассе, но не ожидали прямой атаки РФ из Беларуси – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Украина готовилась к масштабным боевым действиям на Донбассе незадолго до полномасштабного вторжения России, однако украинское руководство не ожидало наступления со стороны Беларуси. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью беларускому оппозиционному изданию Зеркало

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, разведданные показывали готовность России к нападению весь последний год и вопрос был только в масштабе вторжения.

"Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины. Но объективно мы не ожидали, что Беларусь предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину", – заявил Подоляк. 

Он отметил, что украинское руководство считало, что власти Беларуси, несмотря на свою антидемократичность, гораздо умнее и попытаются минимизировать свое участие в прямых военных действиях.

"Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для российского вторжения", – резюмировал он. 

Читайте также: Пытается дистанцироваться от Кремля. В ЦПД показали, как менялась риторика Лукашенко 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс беларусь михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 