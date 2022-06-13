Мы готовились к вторжению на Донбассе, но не ожидали прямой атаки РФ из Беларуси – Подоляк

Украина готовилась к масштабным боевым действиям на Донбассе незадолго до полномасштабного вторжения России, однако украинское руководство не ожидало наступления со стороны Беларуси. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью беларускому оппозиционному изданию Зеркало.

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По его словам, разведданные показывали готовность России к нападению весь последний год и вопрос был только в масштабе вторжения.

"Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины. Но объективно мы не ожидали, что Беларусь предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину", – заявил Подоляк.

Он отметил, что украинское руководство считало, что власти Беларуси, несмотря на свою антидемократичность, гораздо умнее и попытаются минимизировать свое участие в прямых военных действиях.

"Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для российского вторжения", – резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко

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