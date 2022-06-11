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Подоляк заявил, что Украина готовилась к большой войне с прошлого года

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 16:37
Подоляк заявил, что Украина готовилась к большой войне с прошлого года - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления, что Украина якобы не готовилась к полномасштабному вторжению РФ, напомнил, что первые удары российских ракет пришлись на макеты. Подготовка к большой войне, по его словам, началась с прошлого года.

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"Если Украина "не готовилась" к войне, почему первые российские удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях? Украина готовилась к войне с прошлого года: информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и наша", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП также упрекнул некоторых западных политиков, которые прогнозировали, что украинская армия не сможет противостоять российской дольше трех дней, и при этом затягивали с поставками оружия.

"Только если кто-то давал нам три дня, украинская разведка говорила: выстоим. А вот что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы ее остановить – вопрос. Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла быть другой", – заявил Подоляк.

Оксана Житнюк
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