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Подоляк о словах Байдена: Нелепо обвинять Украину, которая сражается с РФ более 100 дней

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11.06.2022, 11:08
Подоляк о словах Байдена: Нелепо обвинять Украину, которая сражается с РФ более 100 дней - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба Офиса президента)

Украина понимала, что Россия планирует вторжение, и готовилась к нему – вопрос был в масштабах нападения. Нелепо обвинять в чем-то страну, которая более 100 дней противостоит превосходящему агрессору, если ключевые страны не смогли превентивно остановить РФ. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал в комментарии LIGA.net на слова лидера США Джо Байдена, который сказал, что президент Владимир Зеленский зимой якобы "не хотел слышать" предупреждения о вторжении.

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"Безусловно, это (слова Байдена. – Ред.) не совсем так. О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров", – сказал он.

Он подчеркнул, что Киев понимал намерения россиян и "готовился к тому или иному агрессивному сценарию". По его словам, о подготовке свидетельствует "рассредоточение склада боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонительных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первичные российские планы".

Однако, отметил Подоляк, вопрос стоял: каким именно будет объем вторжения. По его словам, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было спрогнозировать, и нет сомнений, что масштаб вторжения шокировал многие страны, включая партнеров Украины.

Советник главы ОП считает, что если исходить из итогового сценария – атаки крылатыми ракетами подавляющего большинства регионов Украины, – эвакуации подлежала бы вся страна. По его словам, это "просто нереально даже обсуждать".

"А вот что важно, так это скорость, с которой перестроилось госуправление на военные рельсы, и практически молниеносный выход нашей страны из шока. Ну и наконец, ключевое, мне кажется, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", – подытожил Подоляк.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский вторжение джо байден михаил подоляк
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