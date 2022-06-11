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"Исторический кризис". Глава Пентагона перечислил, какие вопросы поднимает война в Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 06:49
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало исторический кризис и поднимает ряд вопросов в миропорядке. Об этом заявил на форуме Шангри-Ла в Сингапуре глава Пентагона Ллойд Остин.

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Он заявил, что неоправданное нападение РФ 24 февраля вызвало "исторический кризис", "всколыхнуло мир" и напомнило об опасности подрыва международного порядка, основанного на правилах. Остин несколько раз подчеркнул – большие последствия войны будет ощущать не только Европа, но весь мир.

"Президент Байден четко обозначил ставки. А украинский кризис ставит перед всеми нами неотложные вопросы. Имеют ли значение правила? Имеет ли значение суверенитет? Имеет ли значение система, которую мы построили вместе?" – сказал глава Пентагона.

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США и их друзья считают, что все это имеет значение, а малые страны имеют право мирно разрешать споры с более крупными соседями, подчеркнул Остин. Поэтому Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и другие страны оказали Украине помощь, добавил он.

"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас. Вот что происходит, когда большие страны решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей. И это предварительный просмотр возможного мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить. Так мы понимаем, что можем потерять. Мы видим опасность беспорядка", – подытожил он.

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Марк Сировой
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пентагон война международное право Ллойд Остин
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