Китай становится более агрессивным в своих территориальных претензиях – глава Пентагона
Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и предотвратить конфликт, несмотря на то, что Пекин становится все более агрессивным в азиатском регионе, в том числе вблизи Тайваня. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме Shangri-La Dialogue в Сингапуре, посвященном вопросам безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Reuters.
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Остин сказал, что США будут и впредь поддерживать своих союзников, включая Тайвань.
"Это особенно важно, поскольку КНР использует более принуждающий и агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий", — подчеркнул он.
Остин отметил, что наблюдается вызывающий беспокойство рост числа небезопасных инцидентов, которые провоцируют китайские самолеты и корабли в отношении самолетов и кораблей других стран.
Глава Пентагона сказал, что политика США в отношении Тайваня заключается в том, чтобы оставаться противником любых односторонних изменений статус-кво.
"Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не относится к КНР, – сказал Остин. – Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этой напряженностью, предотвратить конфликт и добиться мира и процветания".
Министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Азии, но Вашингтон понимает необходимость предотвращения конфликта.
"Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки", – сказал он.
Остин также упомянул о вторжении России в Украину.
"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда агрессоры попирают правила, которые защищают всех нас, – сказал Остин. –Это предварительный просмотр возможного мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить".
- 23 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
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