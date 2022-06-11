Китай становится более агрессивным в своих территориальных претензиях – глава Пентагона

Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и предотвратить конфликт, несмотря на то, что Пекин становится все более агрессивным в азиатском регионе, в том числе вблизи Тайваня. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме Shangri-La Dialogue в Сингапуре, посвященном вопросам безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Reuters.

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Остин сказал, что США будут и впредь поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

"Это особенно важно, поскольку КНР использует более принуждающий и агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий", — подчеркнул он.

Остин отметил, что наблюдается вызывающий беспокойство рост числа небезопасных инцидентов, которые провоцируют китайские самолеты и корабли в отношении самолетов и кораблей других стран.

Глава Пентагона сказал, что политика США в отношении Тайваня заключается в том, чтобы оставаться противником любых односторонних изменений статус-кво.

"Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не относится к КНР, – сказал Остин. – Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этой напряженностью, предотвратить конфликт и добиться мира и процветания".

Министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Азии, но Вашингтон понимает необходимость предотвращения конфликта.

"Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки", – сказал он.

Остин также упомянул о вторжении России в Украину.

"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда агрессоры попирают правила, которые защищают всех нас, – сказал Остин. –Это предварительный просмотр возможного мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить".

23 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

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Наталия Медведева

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