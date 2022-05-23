Байден предостерег Китай от захвата Тайваня, провел параллели с вторжением РФ в Украину

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции во время визита в Токио, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Он сравнил потенциальное китайское вторжение на остров с вторжением РФ в Украину, предупредив, что "это приведет к дестабилизации всего региона".

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"США взяли на себя обязательство – мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу, чтобы захватить Тайвань", – добавил он.

Журналист спросил, "готовы ли вы принять военное участие для защиты Тайваня, если до этого дойдет?"

"Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя", — ответил Байден.

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По словам Байдена, если после всего, что президент РФ Владимир Путин совершил, затем произойдет "сближение между украинцами и Россией", но санкции не будут продолжаться, "то какой это будет сигнал Китаю о цене попытки захватить Тайвань силой?".

"Россия должна заплатить долгосрочную цену за свои действия", – подчеркнул он, напомнив о полномасштабной агрессии России против Украины.

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Евгений Пилипенко

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