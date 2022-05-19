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Politico сообщило о проблемах с поставкой Украине дальнобойных РСЗО из США

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 06:52
Politico сообщило о проблемах с поставкой Украине дальнобойных РСЗО из США - Фото
РСЗО HIMARS (фото - ЕРА)

По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.

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В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.

Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".

В то же время представитель Белого дома на условиях анонимности сказал журналистам, что администрация Байдена "должна принять решение, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу от вложенных денег".

По его словам, несколько недель назад Белый дом решил, что "было бы более эффективно отправить 90 гаубиц M777", потому что на выделенные деньги этого оружия и боеприпасов можно поставить гораздо больше, чем РСЗО.

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Марк Сировой
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