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Гаубицы М-777 от США уже работают в Украине на передовой – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 19:31
Гаубицы М-777 от США уже работают в Украине на передовой – видео - Фото
Гаубицы M777 (Фото - Пентагон)

Гаубицы М-777, которые США обещали поставить в Украину, доставлены на передовую и уже работают. Осталось транспортировать всего одну. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

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"Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой", – сказано в сообщении.

Уточняется, что это часть последнего пакета помощи ВСУ на сумму $800 млн. На видео показаны гаубицы М-777 в действии.

СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.
Яна Катасонова
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гаубицы м777 война военная помощь
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