Гаубицы М-777 от США уже работают в Украине на передовой – видео
Гаубицы М-777, которые США обещали поставить в Украину, доставлены на передовую и уже работают. Осталось транспортировать всего одну. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.
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"Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой", – сказано в сообщении.
Уточняется, что это часть последнего пакета помощи ВСУ на сумму $800 млн. На видео показаны гаубицы М-777 в действии.
Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022
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