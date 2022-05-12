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Бутусов показал видео уничтожения российской САУ "Акация" из американской гаубицы М777

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 00:36
Бутусов показал видео уничтожения российской САУ
Скриншот с видео

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки "Акация" при помощи американской гаубицы М777А2.

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По словам Бутусова, гаубицы стреляют с очень высокой точностью. "Первый выстрел – 20-30 метров максимальное отклонение. И сразу идет огневое поражение врага", – сказал он.

Читайте также: "Натовские" гаубицы M777 уже бьют по российским оккупантам на востоке: видео Бутусова

Вадим Ребрина
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гаубица М777
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