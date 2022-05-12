Бутусов показал видео уничтожения российской САУ "Акация" из американской гаубицы М777

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки "Акация" при помощи американской гаубицы М777А2.

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По словам Бутусова, гаубицы стреляют с очень высокой точностью. "Первый выстрел – 20-30 метров максимальное отклонение. И сразу идет огневое поражение врага", – сказал он.

В конце апреля 2022 года Пентагон показал, как грузят в самолет М777 для Украины.

7 мая в Пентагоне сообщили, что более 200 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с этими гаубицами.

Во время визита в Киев 8 мая канадский премьер Трюдо пообещал новое оружие для Украины.

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Вадим Ребрина

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