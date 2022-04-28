Пентагон показал как грузят в самолет ВВС США гаубицы M777 для Украины: фото

Министерство обороны США опубликовало фоторепортаж погрузки в самолет гаубиц для украинской армии. Фотографии размещены в Twitter Пентагона.

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"Буксируемые 155-мм гаубицы M777 морской пехоты США, направляющиеся в Украину, загружаются в самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе March", – говорится в комментарии Пентагона к публикации.

США с начала полномасштабной войны России против Украины выделили Украине оружия, боеприпасов и оборудования на $3,4 млрд. В списке есть тяжелое оружие, в частности 90 гаубиц калибра 155 мм.

27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.

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Наталия Медведева

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