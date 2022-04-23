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США рассказали, какое оружие дали Украине до и с начала полномасштабной войны – список

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 06:42
США рассказали, какое оружие дали Украине до и с начала полномасштабной войны – список - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - ЕРА)

США с начал полномасштабной войны России против Украины выделили Украине оружия, боеприпасов и оборудования на $3,4 млрд. В списке есть тяжелое оружие, в частности 90 гаубиц калибра 155 мм, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Отмечается, что с момента прихода к власти президента США Джо Байдена Вашингтон предоставил Украине помощь в сфере безопасности на более чем $4 млрд, с начала полномасштабного вторжения РФ – на $3,4 млрд.

По состоянию на 22 апреля помощь США включает:

Более 1400 зенитных комплексов Stinger;

Более 5500 противотанковых систем Javelin;

Более 14 000 других противотанковых систем;

Более 700 дронов-камикадзе Switchblade;

90 155-мм гаубиц и 183 000 155-мм артиллерийских снарядов;

72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

16 вертолетов Ми-17;

Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

200 бронетранспортеров M113;

Более 7000 единиц стрелкового оружия;

Более 50 000 000 патронов;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

121 БПЛА Phoenix Ghost;

Ракетные системы с лазерным наведением;

Беспилотные воздушные системы Puma;

Беспилотные корабли береговой обороны;

14 контрартиллерийских РЛС;

Четыре противоминометных радара;

Две РЛС воздушного наблюдения;

Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

Тактические защищенные системы связи;

Приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

Коммерческие услуги спутниковой съемки;

Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Оборудование химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи.

Также вчера замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США поставляют Украине реактивные системы залпового огня.

В Пентагоне заверили, что США продолжают работать с партнерами над предоставлением Украине дополнительных оборонительных возможностей и продолжат использовать все доступные инструменты для поддержки Киева перед лицом российской агрессии.

Читайте также: Канада передала Украине 155-мм гаубицы M-777 с высокоточными снарядами

Марк Сировой
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