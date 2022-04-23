США рассказали, какое оружие дали Украине до и с начала полномасштабной войны – список
США с начал полномасштабной войны России против Украины выделили Украине оружия, боеприпасов и оборудования на $3,4 млрд. В списке есть тяжелое оружие, в частности 90 гаубиц калибра 155 мм, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Отмечается, что с момента прихода к власти президента США Джо Байдена Вашингтон предоставил Украине помощь в сфере безопасности на более чем $4 млрд, с начала полномасштабного вторжения РФ – на $3,4 млрд.
По состоянию на 22 апреля помощь США включает:
Более 1400 зенитных комплексов Stinger;
Более 5500 противотанковых систем Javelin;
Более 14 000 других противотанковых систем;
Более 700 дронов-камикадзе Switchblade;
90 155-мм гаубиц и 183 000 155-мм артиллерийских снарядов;
72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
16 вертолетов Ми-17;
Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
200 бронетранспортеров M113;
Более 7000 единиц стрелкового оружия;
Более 50 000 000 патронов;
75 000 комплектов бронежилетов и касок;
121 БПЛА Phoenix Ghost;
Ракетные системы с лазерным наведением;
Беспилотные воздушные системы Puma;
Беспилотные корабли береговой обороны;
14 контрартиллерийских РЛС;
Четыре противоминометных радара;
Две РЛС воздушного наблюдения;
Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
Тактические защищенные системы связи;
Приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
Коммерческие услуги спутниковой съемки;
Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
Оборудование химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи.
Также вчера замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США поставляют Украине реактивные системы залпового огня.
В Пентагоне заверили, что США продолжают работать с партнерами над предоставлением Украине дополнительных оборонительных возможностей и продолжат использовать все доступные инструменты для поддержки Киева перед лицом российской агрессии.
- 22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украину услышали и наконец дают то, что она просила.
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