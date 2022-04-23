Канада передала Украине 155-мм гаубицы M-777 с высокоточными снарядами

Канада недавно передала Украине 155-мм гаубицы M-777, сообщила в Twitter министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

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"Вместе с США мы передали ряд гаубиц M777 и соответствующих снарядов Вооруженным Силам Украины", – написала она. Источники CBC News в оборонной сфере рассказали, что речь идет о четырех из 37 полевых гаубиц M-777, которые Канада покупала во время Афганской войны.

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое орудие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Пушка была разработана британской компанией BAE Land Systems, Inc. в конце 90-х годов.

Один из собеседников CBC News заявил, что вместе с орудиями Канада передала Украине определенное количество высокоточных снарядов Excalibur, оставшихся после войны с Афганистаном. Эти снаряды имеют GPS-наводку и стоят более $112 000 за единицу.

Ананд также сообщила, что Канада находится в процессе завершения контрактов на несколько единиц бронированных машин, которые будут переданы Украине в ближайшее время.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо несколько дней назад анонсировал, не вдаваясь в подробности, что страна передаст Украине тяжелую артиллерию.

До этого Канада поделилась с Украиной запасами противотанковых комплексов Carl Gustaf.

Андрей Водяный

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