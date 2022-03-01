Канада поставит Украине противотанковые гранатометы и запретит импорт российской нефти

Канада поставит Украине противотанковое оружие и модернизированные боеприпасы для поддержки ее борьбы с российским вторжением, а также запретит импорт российской сырой нефти. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

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"Канада продолжит оказывать поддержку героической обороне Украины от российских военных. Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России – отрасли, которая принесла большую прибыль президенту Путину и его олигархам", – заявил Трюдо журналистам в Оттаве.

"Мы оказываем еще больше помощи Украине летальным оружием, и мы отправим 100 противотанковых гранатометов "Карл Густав" и 2000 ракет, которые мы постараемся доставить как можно быстрее", – заявила министр обороны Анита Ананд.

Трюдо также сказал, что правительство Канады обратилось к независимому канадскому регулятору радио и телевидения с просьбой закрыть российскую государственную телекомпанию RT, заявив, что "важно, чтобы канадцы и люди во всем мире получали точную информацию". Канадские кабельные операторы заявили в воскресенье, что добровольно откажутся от RT.

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Вадим Ребрина

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