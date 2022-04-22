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Зеленский: партнеры нас услышали – наконец дают то, что мы просили видео

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 23:09
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Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге Украины. Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. 

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"Мы сегодня уделяем максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Это задача номер один для нашего государства. И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили", – сказал президент. 

В Славянске, Краматорске, в Донецкой области, в Попасной и в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель – убить как можно больше и уничтожить все, что они видят. 

"Я благодарен каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые храбро держатся и приучают российскую армию к мысли о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше чем украинские", – добавил Зеленский. 

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский поставки оружия видеообращение
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