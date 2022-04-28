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Больше половины из 90 гаубиц США, предназначенных для ВСУ – уже в Украине: Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 03:17
Больше половины из 90 гаубиц США, предназначенных для ВСУ – уже в Украине: Пентагон - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона США)

Больше половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже находятся в Украине. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Сегодня, не называя целых чисел, больше половины этих гаубиц находится в Украине", – сказал Кирби.

Работе с этими гаубицами обучили уже 50 украинских военных.

"Украинцы собираются вернуться в Украину и тренировать своих товарищей по команде", – сказал Кирби.

По его словам, следующая группа из 50 украинских военнослужащих начала обучение.

  • США с начала полномасштабной войны России против Украины выделили Украине оружия, боеприпасов и оборудования на $3,4 млрд. В списке есть тяжелое оружие, в частности 90 гаубиц калибра 155 мм.

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Наталия Медведева
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