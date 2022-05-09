Во время визита в Киев Трюдо пообещал новое оружие для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине нового оружия и оборудования. Об этом Трюдо сообщил, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Зеленским, а также говорится на сайте канадского премьера.

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Новый пакет включает предоставление дополнительных 50 млн канадских долларов в виде военной и гуманитарной помощи.

Как отмечается, эта помощь дополнит недавние поставки Канадой Украине артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин.

В новый пакет, в частности, войдут:

- 18 дронов с камерами, включая сервисную поддержку и ремонт;

- спутниковые снимки высокого разрешения на 15 млн долларов;

- стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также дополнительные боеприпасы для гаубиц M777 на сумму до 1 млн долларов.

Значительные средства будут выделены на разные гуманитарные нужды украинцев: продовольственная безопасность, разминирование, фиксация нарушений прав человека, поддержка правозащитников и организаций и другие.

8 мая Трюдо приехал в Киев, он осмотрел разрушенный россиянами город Ирпень и лично поднял флаг над посольством в Киеве, ознаменовав возобновление его работы.

Трюдо сообщил о решении Канады на 12 месяцев отменить все пошлины на украинские товары.

Наталия Медведева

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