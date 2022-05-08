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Джастин Трюдо приехал в Украину. Осмотрел Ирпень и лично открыл посольство в Киеве

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08.05.2022, 18:12
Джастин Трюдо приехал в Украину. Осмотрел Ирпень и лично открыл посольство в Киеве - Фото
Фото: Александр Маркушин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу приехал в Украину. В ходе визита он осмотрел разрушенный россиянами город Ирпень и лично поднял флаг над посольством в Киеве, ознаменовав возобновление его работы.

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"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", – написал городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

Он поблагодарил Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в частности по восстановлению украинских городов.

"Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", – добавил Маркушин.

Канадский журналист Пол Воркман сообщил в Twitter, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в поднятии "кленового листа" над посольством в Киеве по случаю возобновления его работы.

Вместе с Трюдо в Украину приехала вице-премьер Христя Фрилянд.

  • Трюдо стал вторым лидером среди стран "Большой семерки" после британского премьера Бориса Джонсона , приехавшего в Украину посреди войны. Также в Киев приезжали лидеры Евросоюза Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель.
Андрей Водяный
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