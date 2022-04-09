Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Выступая перед журналистами по итогам переговоров, Джонсон заявил, что Британия и партнеры продолжат оказывать помощь Украине, в том числе ноу-хау технологиями, оборудованием и разведданными.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вместе с партнерами и друзьями мы – Великобритания и другие партнеры – будем поставлять оборудование, технологии ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед ужасами вторжения, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или угрозой любым способом", – сказал Джонсон.

Премьер заявил, что Британия вместе с партнерами будет усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России с каждой неделей, не ограничиваясь при этом заморозкой активов и санкциями против олигархов. Британия и партнеры намерены повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

Также Британия и партнеры собрали более 1,5 млрд евро для поддержки Украины. Союзники намерены помочь Украине экономически, оружием и разминированием местности.

Джонсон заявил, что преступления российского диктатора Владимира Путина в Буче и Ирпене нанесли сокрушительный удар по его репутации и репутации его правительства. Британский премьер убежден, что суверенная и независимая Украина восстанет по результатам этой войны. Свою речь он закончил лозунгом "Слава Украине!".

Читайте также: Руководители ЕС в Буче. Им показали эксгумацию убитых россиянами из братской могилы – фото

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.