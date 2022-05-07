Более 200 бойцов ВСУ научили обращаться с гаубицами M777 – Пентагон

Более 200 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с гаубицами M777, которые Украина получила от США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

По словам Кирби, сейчас проходят подготовку по обращению с гаубицами еще более 150 бойцов ВСУ.

Представитель Пентагона добавил, что 15 украинских военнослужащих прошли обучение работе с мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64. 60 солдат научились управлять армейским бронетранспортером М-113, около 50 военных обучаются этому сейчас.

Кирби подчеркнул, что военнослужащие США тренируют группы украинских солдат на позициях за пределами Украины.

В конце апреля в Украину привезли 60% из запланированной поставки американских дальнобойных 155-мм гаубиц М777.

В мае в Украину уже транспортировали 90% гаубиц М777, которые ранее США пообещали предоставить ВСУ.

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Яна Катасонова

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