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Более 200 бойцов ВСУ научили обращаться с гаубицами M777 – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 00:38
Более 200 бойцов ВСУ научили обращаться с гаубицами M777 – Пентагон - Фото
Гаубица М777 (фото - пресс-служба Пентагона)

Более 200 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с гаубицами M777, которые Украина получила от США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

По словам Кирби, сейчас проходят подготовку по обращению с гаубицами еще более 150 бойцов ВСУ.

Представитель Пентагона добавил, что 15 украинских военнослужащих прошли обучение работе с мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64. 60 солдат научились управлять армейским бронетранспортером М-113, около 50 военных обучаются этому сейчас.

Кирби подчеркнул, что военнослужащие США тренируют группы украинских солдат на позициях за пределами Украины.

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Яна Катасонова
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