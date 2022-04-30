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"Помогут на Донбассе". В Украине – 60% американских гаубиц M777 из запланированных

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 06:47
Гаубица М777 (фото - пресс-служба Пентагона)

В Украину привезли 60% из запланированной поставки американских дальнобойных 155-мм гаубиц М777. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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По его словам, в Украине находятся около 60% из 90 гаубиц М777, запланированных в поставке. В ближайшие часы ожидается более десятка рейсов из США, в том числе гаубиц и 155-мм снарядов.

"Мы верим, что эти гаубицы будут… очень, очень эффективны в помощи в боях на Донбассе, которые, как мы уже видели, сильно зависят от дальнего огня, особенно от артиллерии с обеих сторон", – сказал спикер.

Он также отметил, что США обучают украинских военных использованию М777 за пределами Украины. Кроме того, американцы обучат эксплуатации беспилотников Phoenix Ghost и бронетранспортеров M113.

Спикер добавил, что за последние часы в Украину было осуществлено почти 20 поставок из семи стран. Пакеты помощи включают мины, малокалиберные снаряды, 122-мм реактивные снаряды, каски и бронежилеты.

Чиновник Пентагона не исключает, что бои на Донбассе могут затянуться, поскольку обе стороны знакомы с местностью, а у России к тому же – короткое плечо снабжения с территории РФ и превосходство в численности. Кроме того, россияне продвигаются осторожно, пытаясь извлечь опыт из предыдущих ошибок.

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Марк Сировой
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пентагон армия Украины ВСУ артиллерия гаубицы М777
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