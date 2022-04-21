США разработали ударные беспилотники специально под нужды Украины

Военно-воздушные силы США разработали новую систему ударных беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost специально для удовлетворения потребностей Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Более 120 беспилотников Phoenix Ghost будут поставлены в Украину в рамках нового пакета военной помощи США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Беспилотники были быстро разработаны ВВС в ответ именно по украинскому запросу. Они обеспечивают возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade, но есть различия", – цитирует CNN Кирби.

Кирби не уточнил, в чем разница в возможностях между системами Switchblade и Phoenix Ghost.

Спикер Пентагона также сказал, что Phoenix Ghost требует минимальной подготовки опытных операторов БПЛА, и что министерство обороны США "прорабатывает" эти требования с украинскими военными.

21 апреля в Пентагоне уточнили, что именно войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.