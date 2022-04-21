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США разработали ударные беспилотники специально под нужды Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 20:56
США разработали ударные беспилотники специально под нужды Украины - Фото
Джон Кирби (Фото: ЕРА)

Военно-воздушные силы США разработали новую систему ударных беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost специально для удовлетворения потребностей Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.   

Более 120 беспилотников Phoenix Ghost будут поставлены в Украину в рамках нового пакета военной помощи США.  

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"Беспилотники были быстро разработаны ВВС в ответ именно по украинскому запросу. Они обеспечивают возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade, но есть различия", – цитирует CNN Кирби.  

Кирби не уточнил, в чем разница в возможностях между системами Switchblade и Phoenix Ghost.  

Спикер Пентагона также сказал, что Phoenix Ghost требует минимальной подготовки опытных операторов БПЛА, и что министерство обороны США "прорабатывает" эти требования с украинскими военными. 

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Роман Брыль
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