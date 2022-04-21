В Пентагоне уточнили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

В Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины для буксировки.

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Возможности этого пакета включают в себя:

72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских выстрелов;

72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

более 121 единицы тактических беспилотников Phoenix Ghost;

полевое оборудование и запасные части.

Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивает достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов, сообщили в Пентагоне.

По состоянию на сегодня, США с момента прихода к власти администрации Джо Байдена уже выделили Украине военной помощи на сумму более 4 миллиардов долларов, в том числе примерно 3,4 миллиарда с начала российского вторжения 24 февраля.

"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами по предоставлению Украине дополнительных возможностей", – сказано в сообщении.

Байден сегодня заявил, что его администрация старается сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее получала военную помощь для отражения российского вторжения.

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