Администрация США старается сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее получала военную помощь для отражения российского вторжения. Об этом президент США Джо Байден сказал на специальном брифинге в Белом доме.

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Президент США сказал, что Америка "в восхищении не только от мужества украинских военных, но и от стойкости всех украинцев перед лицом жестокой агрессии России."

Байден сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн войдут гаубицы и другие артиллерийские системы, боеприпасы для них, а также тактические дроны.



Президент США сказал, что их страна намерена максимально ускорить доставку военной помощи для Украины.

Байден отметил, что его администрация уже использовала почти все финансовые ресурсы, которые были выделены Конгрессом для помощи Украине, и что он намерен запросить у Конгресса еще больше расширить бюджет этой помощи, чтобы поставки и далее шли без задержек.

Он также упомянул о том, что правительство Украины получит еще $500 млн прямой экономической помощи для стабилизации ситуации в стране.

Также Белый дом запускает в дополнение к уже существующим новую программу поддержки беженцев из Украины, которые хотят переехать из Европы. Программа будет касаться случаев, когда у беженцев есть в США принимающая сторона или спонсоры.

Байден также объявил, что США закрывают порты для всех без исключения российских кораблей.

Сергей Бережной

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