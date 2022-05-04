В Украину перевезли 90% гаубиц, которые пообещали США – Пентагон

В Украину уже транспортировали 90% гаубиц М777, которые ранее США пообещали предоставить Вооруженным Силам Украины. Всего их планируют поставить 90 штук. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, пишет CNN.

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"Я могу вам сказать, что более 90% из тех 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, уже в руках украинцев", – подчеркнул он.

По словам американского чиновника, 90 000 из 144 000 боеприпасов к ним также уже передали в ВСУ.

В Пентагоне добавили, что не отслеживают куда направляется американская артиллерия после транспортировки в Украину и не знают "где она находится в бою". По словам чиновника, как используют гаубицы – "это зависит от украинцев".

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Яна Катасонова

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