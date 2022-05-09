Блогер Юрий Бутусов показал у себя в YouTube-канале короткое видео использования "натовской" пушки М777: он утверждает, что огонь бойцы ВСУ ведут на линии фронта на востоке.

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"Первые выстрелы ВСУ из американских гаубиц М777 по российским войскам на востоке Украины", – подписан ролик.

Хотя М777 стреляет крупными снарядами натовского калибра, это сверхлегкая пушка без сильной "отдачи", которая приобрела большую популярность в западных армиях благодаря мобильности.

СПРАВКА. М-777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме, или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км, 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

Вместе с пушками Канада передала Украине определенное количество высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наводкой.

В конце апреля 2022 года Пентагон показал, как грузят в самолет М777 для Украины.

7 мая в Пентагоне сообщили, что более 200 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с этими гаубицами.

Во время визита в Киев 8 мая канадский премьер Трюдо пообещал новое оружие для Украины.

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Евгений Пилипенко

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