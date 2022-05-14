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"Подавляющее большинство – на передовой". В Украине работают 89 из 90 гаубиц США: Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 05:55
Гаубица M777 (Иллюстративное фото: EPA-EFE/TOMASZ WASZCZUK)

В Украину доставили уже 89 из 90 американских гаубиц, большая часть из которых работает на передовой. Об этом сообщает Министерство обороны США.

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"Все, кроме одной из 90 гаубиц, находятся на территории Украины", – сказал представитель Пентагона.

По его словам, подавляющее большинство из этих 155-миллиметровых гаубиц работают на передовой.

"Я не могу вам точно сказать, где или с какой скоростью они расходуют боеприпасы, но мы знаем от украинцев, что большинство находятся в бою, и отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень позитивны в отношении полезности M777", – сказал представитель Пентагона.

Он рассказал, что почти 370 украинских военнослужащих прошли обучение использованию гаубиц M777, около 30 из них прошли курс технического обслуживания, еще 17 в данный момент проходят двухнедельный тренинг по техобслуживанию.

СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме, или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

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Наталия Медведева
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M777 гаубица пентагон военная помощь
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