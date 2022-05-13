UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников показал союзникам мультфильм, где козаки бьют по врагу из "М777": видео

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 20:36
Резников показал союзникам мультфильм, где козаки бьют по врагу из
Гаубица М777 (фото - пресс-служба главкома ВСУ)

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил американцев за предоставленные Вооруженным Силам Украины гаубицы М777 и заверил их, что армия эффективно использует эти системы. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"155 мм, M777. Украинская армия успешно их использует – никаких других слов не нужно", – написал глава Минобороны.

Министр выложил фрагмент из мультфильма "Як козаки сіль купували" (1975), где главные персонажи бьют из пушки по противнику.

"Скоро будет больше видео", – пообещал он.

Резников поблагодарил за военную помощь США и госсекретаря Энтони Блинкена в частности, добавив, что "музыка Rammstein – обязательный символический аккомпанемент после встречи в Рамштайне".

Фото: пресслужба головкома ЗСУ
СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме, или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

Смотрите видео: "Натовские" гаубицы M777 уже бьют по российским оккупантам на востоке

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война артиллерия гаубица военная помощь союзники пушка M777
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 