Резников показал союзникам мультфильм, где козаки бьют по врагу из "М777": видео

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил американцев за предоставленные Вооруженным Силам Украины гаубицы М777 и заверил их, что армия эффективно использует эти системы. Об этом он написал в Twitter.

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"155 мм, M777. Украинская армия успешно их использует – никаких других слов не нужно", – написал глава Минобороны.

Министр выложил фрагмент из мультфильма "Як козаки сіль купували" (1975), где главные персонажи бьют из пушки по противнику.

"Скоро будет больше видео", – пообещал он.

Резников поблагодарил за военную помощь США и госсекретаря Энтони Блинкена в частности, добавив, что "музыка Rammstein – обязательный символический аккомпанемент после встречи в Рамштайне".

СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме, или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

Репортер Бутусов показал видео уничтожения российской САУ из М777.

Смотрите видео: "Натовские" гаубицы M777 уже бьют по российским оккупантам на востоке

Евгений Пилипенко

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