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99% обещанных США гаубиц M777 уже в Украине. Начинают заходить вертолеты – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 00:17
99% обещанных США гаубиц M777 уже в Украине. Начинают заходить вертолеты – Пентагон - Фото
Фото: Пентагон

В Украину доставили уже 99% обещанных Штатами американских дальнобойных гаубиц М777 натовского калибра. На брифинге во вторник представитель Пентагона сообщил, что 89 из 90 орудий уже в Украине.

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Из 184 000 снарядов к этим гаубицам в Украину уже поступило около 65%, или 120 000.

Почти 370 украинских солдат прошли обучающий курс по обращению с гаубицами M777, а еще 29 завершают курс технического обслуживания этих артиллерийских систем, рассказал чиновник.

Около шести десятков украинских военнослужащих научились управлять бронетранспортерами М113. Продолжается обучение по управлению беспилотной системой Phoenix Ghost.

В Пентагоне также сообщили, что первый из 11 вертолетов Ми-17, которые планирует передать США, сегодня заходит в Украину.

СПРАВКА. М-777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 км (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме, или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.
Андрей Водяный
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США оружие военная помощь ми-17
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