99% обещанных США гаубиц M777 уже в Украине. Начинают заходить вертолеты – Пентагон
В Украину доставили уже 99% обещанных Штатами американских дальнобойных гаубиц М777 натовского калибра. На брифинге во вторник представитель Пентагона сообщил, что 89 из 90 орудий уже в Украине.
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Из 184 000 снарядов к этим гаубицам в Украину уже поступило около 65%, или 120 000.
Почти 370 украинских солдат прошли обучающий курс по обращению с гаубицами M777, а еще 29 завершают курс технического обслуживания этих артиллерийских систем, рассказал чиновник.
Около шести десятков украинских военнослужащих научились управлять бронетранспортерами М113. Продолжается обучение по управлению беспилотной системой Phoenix Ghost.
В Пентагоне также сообщили, что первый из 11 вертолетов Ми-17, которые планирует передать США, сегодня заходит в Украину.
- В конце апреля 2022 года Пентагон показал, как грузят в самолет M777 для Украины.
- 7 мая в Пентагоне сообщили, что более 200 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с этими гаубицами.
- Во время визита в Киев канадский премьер Трюдо пообещал новое оружие для Украины.
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