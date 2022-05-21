Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд

Президент США Джо Байден подписал закон о пакете помощи для Украины на сумму $40 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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В субботу, 21 мая, Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год.

Сегодня Байден находится с визитом в Южной Корее, там он и подписал закон.

"Я также хочу поблагодарить Южную Корею за поддержку Украины. Война Путина против Украины – это дело не только Европы, это нападение на мировую демократию. Мы единогласны, что ответом должно быть осуждение возмутительного нарушения Путиным международного права, привлечение России к ответственности и поддержка народа Украины", – заявил Байден.

По данным The Washington Post, закон предусматривает общую военную помощь в размере $20 млрд, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения Украине. В пакет помощи также включено более $8 млрд в виде общей экономической поддержки, почти $5 млрд в виде глобальной продовольственной помощи, более $1 млрд для поддержки беженцев.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей.

12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи.

13 мая Пентагон попросил Сенат преодолеть блокировку помощи Украине, потому что она может повлиять на поставки ВСУ.

16 мая Сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством поддержал законопроект о помощи.

19 мая Сенат США окончательно поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд.

Оксана Житнюк

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