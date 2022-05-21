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Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд

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21.05.2022, 14:23
Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден подписал закон о пакете помощи для Украины на сумму $40 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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В субботу, 21 мая, Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год.

Сегодня Байден находится с визитом в Южной Корее, там он и подписал закон.

"Я также хочу поблагодарить Южную Корею за поддержку Украины. Война Путина против Украины – это дело не только Европы, это нападение на мировую демократию. Мы единогласны, что ответом должно быть осуждение возмутительного нарушения Путиным международного права, привлечение России к ответственности и поддержка народа Украины", – заявил Байден.

По данным The Washington Post, закон предусматривает общую военную помощь в размере $20 млрд, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения Украине. В пакет помощи также включено более $8 млрд в виде общей экономической поддержки, почти $5 млрд в виде глобальной продовольственной помощи, более $1 млрд для поддержки беженцев.

  • В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с РФ. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей.
  • 12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи.
  • 13 мая Пентагон попросил Сенат преодолеть блокировку помощи Украине, потому что она может повлиять на поставки ВСУ.
  • 16 мая Сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством поддержал законопроект о помощи.
  • 19 мая Сенат США окончательно поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд.
Оксана Житнюк
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