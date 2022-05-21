UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Должный отпор". РФ запретила въезд 963 американцам, среди которых покойный Джон Маккейн

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 21:32
Сергей Лавров (фото – ЕРА)

МИД РФ в ответ на санкции США опубликовало "стоп-лист", в который вошли 963 американских гражданина. Им запрещен въезд в Россию "на постоянной основе". Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В список вошли американские политики, представители СМИ, бизнесмены, адвокаты и медиаперсоны, которые критиковали агрессивную российскую политику и войну против Украины. В частности это президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, госсекретарь Энтони Блинкен, директор ФБР Кристофер Рэй.

Также РФ запретила въезд главе концерна Meta Марку Цукербергу, актеру Моргану Фримену и даже покойному сенатору-республиканцу Джону Маккейну.

В МИД РФ назвали свои санкции "должным отпором" Соединенным Штатам, которые вместе с европейскими союзниками практически разрушили ряд отраслей экономики России.

Цель "стоп-листа", согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, – "заставить правящий американский режим... изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии".

  • Ранее сегодня министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные санкции, наложенные на его страну из-за нападения на Украину, сломали всю логистику РФ. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции мид рф джон маккейн джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 