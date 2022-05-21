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В Минтрансе РФ признали, что западные санкции сломали всю логистику России

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 20:59
В Минтрансе РФ признали, что западные санкции сломали всю логистику России - Фото
Виталий Савельев (скриншот с видео)

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные санкции, наложенные на его страну из-за нападения на Украину, сломали всю логистику РФ. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Астраханскую область, сообщает пропагандистский ресурс Интерфакс.

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"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", – сказал Савельев.

  • Ранее Савельев рассказывал о проблемах авиационной отрасли РФ в связи с санкциями. Он открыто признал, что Россия украла лизинговые самолеты, чтобы не остаться вообще без авиации. "Они (самолеты. – Ред.) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, в силу того, что мы забрали чужую собственность", – сказал министр.
Вадим Ребрина
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Россия санкции экономика логистика
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