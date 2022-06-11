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"На нас могут напасть". Япония призвала Азию не игнорировать вторжение России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 05:16
Фумио Кисида (Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG)

Вторжение России в Украину нельзя игнорировать, потому что это удар по основам международного порядка. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в Сингапуре на форуме Шангри-ла, посвященном проблемам безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Defense news.

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Кисида предостерег от того, чтобы относиться ко вторжению России в Украину как к чужой проблеме, назвав это нападение потрясающим саму основу международного порядка.

"В свете агрессии России против Украины взгляды стран на безопасность резко изменились во всем мире", – сказал он.

Японский лидер сказал, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть готов, что то же самое произойдет и на его территории, поскольку Россия показала, что может попирать мир и безопасность других, несмотря на международное право.

В Восточной Азии растут опасения, что Китай может вторгнуться в Тайвань.

"У меня есть сильное чувство неотвратимости того, что Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра", — сказал Кисида.

Кисида сообщил, что Япония продолжит увеличивать расходы на оборону в течение следующих пяти лет, чтобы обеспечить силы для контрудара в случае нападения на нее.

Он также пообещал продолжить усилия по укреплению американо-японского альянса безопасности, назвав его стержнем региональной безопасности, который может служить трамплином для продвижения многоуровневого сотрудничества в области безопасности со странами-единомышленниками.

Кисида отметил, что Япония продолжит оказывать помощь странам региона, особенно в морской сфере. К этому относится предоставление морских патрульных судов, беспилотных летательных аппаратов и обучение 800 человек в течение следующих трех лет как минимум в 20 разных странах.

По его оценке, стоимость поддержки, которая будет оказана через группу Quad, куда входят Япония, Австралия, Индия и США, составит $3 млрд.

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Наталия Медведева
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япония Фумио Кисида
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