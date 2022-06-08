Япония и НАТО расширяют военное сотрудничество
Япония и НАТО договорились активизировать военное сотрудничество и совместные учения, поскольку они разделяют опасения, что вторжение России в Украину вызывает ухудшение обстановки в области безопасности в Европе и Азии. Об этом сообщает Japan Today.
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Министр обороны Японии Нобуо Киши 7 июня перед встречей с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром заявил, что Япония надеется на укрепление связей с европейскими странами и приветствует расширение активности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными проблемами", – сказал Киши.
Позднее тот же день кабинет премьер-министра Фумио Кисиды утвердил ежегодный политический план, который призывает к резкому укреплению оборонного потенциала и расходам в течение пяти лет.
План призывает к развитию наступательных вооружений, а также к развитию и укреплению космической, кибер- и электромагнитной защиты и беспилотного оружия – серьезный сдвиг, который, по мнению критиков, выходит за рамки принципа самообороны Японии.
Как отмечается, Кисида приглашен на саммит НАТО в конце июня и рассматривает возможность участия в этой встрече, что сделает его первым японским лидером, поступившим так.
- Осенью этого года Япония и США проведут крупнейшие в истории совместные учения на острове Хоккайдо.
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