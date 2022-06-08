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Япония и НАТО расширяют военное сотрудничество

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 05:36
Япония и НАТО расширяют военное сотрудничество - Фото
Фумио Кисида (Фото: EPA)

Япония и НАТО договорились активизировать военное сотрудничество и совместные учения, поскольку они разделяют опасения, что вторжение России в Украину вызывает ухудшение обстановки в области безопасности в Европе и Азии. Об этом сообщает Japan Today.

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Министр обороны Японии Нобуо Киши 7 июня перед встречей с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром заявил, что Япония надеется на укрепление связей с европейскими странами и приветствует расширение активности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными проблемами", – сказал Киши.

Позднее тот же день кабинет премьер-министра Фумио Кисиды утвердил ежегодный политический план, который призывает к резкому укреплению оборонного потенциала и расходам в течение пяти лет.

План призывает к развитию наступательных вооружений, а также к развитию и укреплению космической, кибер- и электромагнитной защиты и беспилотного оружия – серьезный сдвиг, который, по мнению критиков, выходит за рамки принципа самообороны Японии.

Как отмечается, Кисида приглашен на саммит НАТО в конце июня и рассматривает возможность участия в этой встрече, что сделает его первым японским лидером, поступившим так.

  • Осенью этого года Япония и США проведут крупнейшие в истории совместные учения на острове Хоккайдо.

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Наталия Медведева
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нато япония Фумио Кисида
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