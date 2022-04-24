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Япония и США проведут крупнейшие в истории совместные учения морской пехоты

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 18:08
Япония и США проведут крупнейшие в истории совместные учения морской пехоты - Фото
USS Laboon (фото 3 — пресс-служба ВМС США)

Осенью этого года Япония и США проведут совместные учения на острове Хоккайдо. Они могут стать величайшими в истории, пишет Nikkei Asia

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Ожидается, что в двухнедельных учениях Resolute Dragon примут участие более 4000 морпехов. Обе страны хотят сделать это величайшим двусторонним учением.

После вторжения России в Украину и наращивания войск Китая партнеры стремятся повысить свою готовность к угрозам безопасности в Восточной Азии. Одной из целей учений является усиление координации с базами морской пехоты США. Также они рассматриваются как важнейшая возможность оценить оборонные возможности и операции в регионе.

Кроме того, совместные учения позволяют Японии и США подтвердить процедуры защиты удаленных островов, передает издание.

  • МИД Японии впервые за почти 20 лет в синем бюллетене назвал Курильские острова незаконно оккупированной Россией территорией.
  • 21 марта Россия заявила, что выходит из переговоров с Японией по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
  • Также в марте российские военные провели учения на Курильских островах, расположенных к северу от Хоккайдо.
Уляна Букатюк
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Курильские острова военно-морские учения США япония
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