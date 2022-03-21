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Россия выходит из переговоров с Японией по мирному договору

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 20:45

Россия выходит из переговоров с Японией по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также отменяет безвизовые поездки на острова для японских граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Там пояснили, что решение принято "с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России".

Также российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 

Япония утверждает, что Советский Союз незаконно захватил четыре острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи — вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.

Во время встречи на высшем уровне в 2018 году между тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным две страны подтвердили, что они будут вести переговоры о мирном договоре на основе совместной декларации 1956 года, в которой говорится, что два меньших острова — Шикотан и островная группа Хабомаи – будут переданы Японии после заключения мирного договора.

Однако в июле 2020 года вступили в силу изменения в конституцию РФ, согласно которым Москве запрещается передавать какую-либо часть своей территории.

Такое развитие событий означает, что Россия вряд ли пойдет на компромисс с Японией в отношении спорных островов, сообщает японское агентство Kiodo News.

После того, как 24 февраля Россия напала на Украину, Япония объединила усилия с другими промышленно развитыми странами Большой семерки, наложив на Москву жесткие экономические санкции.

Вадим Ребрина
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Россия санкции япония курилы
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