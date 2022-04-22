МИД Японии впервые за 20 лет назвал Курилы незаконно оккупированными Россией

Министерство иностранных дел Японии впервые за почти 20 лет в синем бюллетене (программном дипломатическом документе) назвало Курильские острова незаконно оккупированной Россией территорией. Об этом сообщает NHK.

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В документе говорится, что переговоры с РФ по мирному договору "не дают говорить о перспективах", а Курилы называются "территорией, присущей Японии, но в настоящее время незаконно оккупированной Россией".

Журналисты отмечают, что такую формулировку давно не использовали японские дипломаты на переговорах: с 2003 года использовалась фраза "незаконная оккупация", а с 2011-го – "территория, присущая Японии". Новая формулировка указывает на более жесткое отношение к России.

В документе также осуждается полномасштабное вторжение России в Украину. В нем говорится, что это – насильственный акт, который пошатнет основы мирового порядка.

МИД Японии пишет, что нельзя допустить одностороннего силового изменения статус-кво ни в одном регионе – и Токио в сотрудничестве с другими странами покажет РФ: такие действия обходятся дорого.

21 марта Россия заявила, что выходит из переговоров с Японией по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

26 марта РФ объявила о начале учений на Курилах.

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Марк Сировой

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