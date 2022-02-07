Америка поддерживает Японию по вопросу о возвращении "северных территорий" – посол США

Соединенные Штаты с 1950-х годов поддерживают требования Японии о возвращении в ее юрисдикцию "северных территорий" – аннексированных Советским Союзом и удерживаемых сейчас Россией четырех островов Курильской гряды. Об этом заявил посол США в Токио Рам Эмануэль в видеобращении к 7 февраля, который стал традиционным для Японии "днем северных территорий".

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"Я хочу выразиться предельно ясно: Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий. Мы признаем японский суверенитет над четырьмя спорными островами с начала 1950-х годов", - сказал посол.

"Наша озабоченность действиями России не нова. К сожалению, и пренебрежение, которое Россия демонстрирует к чужому суверенитету, тоже не ново. И оно вовсе не ограничивается северными территориями", – подчеркнул посол.

Эмануэль напомнил об аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году и о том, что прямо сейчас Россия сосредоточила на границах Украины более 100 000 военных, угрожая эскалацией кризиса всей Европе.

"От северных территорий до Крыма и Восточной Украины - нигде нет сомнений, кто именно выступает агрессором", – сказал посол.



СПРАВКА. Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй Мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны.

Сергей Бережной

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