Америка поддерживает Японию по вопросу о возвращении "северных территорий" – посол США
Соединенные Штаты с 1950-х годов поддерживают требования Японии о возвращении в ее юрисдикцию "северных территорий" – аннексированных Советским Союзом и удерживаемых сейчас Россией четырех островов Курильской гряды. Об этом заявил посол США в Токио Рам Эмануэль в видеобращении к 7 февраля, который стал традиционным для Японии "днем северных территорий".
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"Я хочу выразиться предельно ясно: Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий. Мы признаем японский суверенитет над четырьмя спорными островами с начала 1950-х годов", - сказал посол.
"Наша озабоченность действиями России не нова. К сожалению, и пренебрежение, которое Россия демонстрирует к чужому суверенитету, тоже не ново. И оно вовсе не ограничивается северными территориями", – подчеркнул посол.
Эмануэль напомнил об аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году и о том, что прямо сейчас Россия сосредоточила на границах Украины более 100 000 военных, угрожая эскалацией кризиса всей Европе.
"От северных территорий до Крыма и Восточной Украины - нигде нет сомнений, кто именно выступает агрессором", – сказал посол.
2月7日の北方領土の日に際し、はっきりと伝えたいことがあります。米国は北方領土問題で日本を支持しています。pic.twitter.com/JtWswp0lHX— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) February 7, 2022
- В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась.
- 12 октября 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Японии, и страна должна вернуть эти земли.
- 31 января посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сказал, что случае нового вторжения России в Украину реакция Японии будет "очень мощной".
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