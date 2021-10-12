Новый премьер Японии хочет вернуть острова южных Курил. Кремль - против

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Японии, и страна должна вернуть эти земли. В Кремле возразили и настаивают, что это территория РФ. Об этом сообщают Kyodonews и российский ТАСС.

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Кисида заявил, что Япония будет пытаться решить вопрос о статусе четырех островов, лежащих к северо-востоку от Хоккайдо, которые сейчас контролируются Россией.

По его словам, политика Японии по поводу этих территорий остается неизменной, и страна "прояснит вопрос о принадлежности четырех островов и заключит мирный договор".

В Кремле не согласились с заявлением Кисиды и настаивают, что острова – территория РФ.

"Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия якобы готова продолжать диалог с Японией по поводу Курильских островов, и "неоднократно подтверждала политическую волю, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются в повестке дня".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Их японские власти называют своими "северными территориями". Россия с этим не согласна.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от предложения России.

Из-за "островного спора" РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

В конце сентября 2021-го бывший глава МИД Японии Фумио Кисида победил на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии и стал новым премьер-министром страны.

Оксана Житнюк

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