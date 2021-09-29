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В Японии Фумио Кисида возглавил правящую партию и станет новым премьером

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 12:25
В Японии Фумио Кисида возглавил правящую партию и станет новым премьером - Фото
Фумио Кисида (Фото – Carl Court, EPA)

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида победил на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии и почти наверняка станет следующим премьер-министром страны. Об этом сообщает Kyodo News.

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Поскольку коалиция, возглавляемая ЛДП, имеет большинство в парламенте, ее лидер будет избран премьер-министром Японии на внеочередном заседании парламента в понедельник, 4 октября.

В первом туре выборов лидера ЛДП участвовали четыре кандидата: Кисида набрал 256 голосов, министр вакцинации Таро Коно – 255, бывшая глава МВД Санаэ Такаичи – 188, исполняющая обязанности генсекретаря ЛДП Сейко Нода – 63.

Во втором туре Кисида получил 257 из 427 действительных голосов, победив набравшего 170 голосов Коно.

Кисида заявил о планах разработать пакет мер на несколько миллиардов иен для стимулирования экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также Кисида обещал отказаться от неолиберальной политики предыдущих кабинетов и дать обычным людям возможность пользоваться преимуществами экономического роста.

Денис Юдин
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премьер-министр Японии япония Фумио Кисида
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