В Японии Фумио Кисида возглавил правящую партию и станет новым премьером
Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида победил на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии и почти наверняка станет следующим премьер-министром страны. Об этом сообщает Kyodo News.
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Поскольку коалиция, возглавляемая ЛДП, имеет большинство в парламенте, ее лидер будет избран премьер-министром Японии на внеочередном заседании парламента в понедельник, 4 октября.
В первом туре выборов лидера ЛДП участвовали четыре кандидата: Кисида набрал 256 голосов, министр вакцинации Таро Коно – 255, бывшая глава МВД Санаэ Такаичи – 188, исполняющая обязанности генсекретаря ЛДП Сейко Нода – 63.
Во втором туре Кисида получил 257 из 427 действительных голосов, победив набравшего 170 голосов Коно.
Кисида заявил о планах разработать пакет мер на несколько миллиардов иен для стимулирования экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также Кисида обещал отказаться от неолиберальной политики предыдущих кабинетов и дать обычным людям возможность пользоваться преимуществами экономического роста.
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- 14 сентября Либерально-демократическая партия выбрала председателем Ёсихидэ Сугу.
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- 3 сентября 2021 года Суга заявил об отставке на фоне растущей критики его действий по борьбе с коронавирусом.
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