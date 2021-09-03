UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер-министр Японии уходит в отставку

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 14:30
Премьер-министр Японии уходит в отставку - Фото
Ёсихидэ Суга заявляет о намерении уйти в отставку (Фото – Jiji Press, EPA)

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении уйти в отставку на фоне растущей критики из-за его действий против эпидемии COVID-19. Он заявил об этом журналистам сегодня, 3 сентября, сообщает новостное агентство Kyodo News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суга принял решение не баллотироваться на должность лидера правящей Либерально-демократической партии. Выборы пройдут 29 сентября.

По словам Суги, борьба с COVID-19 и избирательная кампания вместе требуют огромной энергии, и он не сможет делать и то, и другое. "Я решил сосредоточиться на мерах по борьбе с коронавирусом", – заявил Суга.

Журналисты отмечают падение поддержки Суги среди избирателей в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в октябре, и растущую критику действий кабинета Суги против коронавируса.

Претендентами на должность лидера правящей партии и вероятного будущего премьера могут стать бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывшая руководительница МВД Японии Санаэ Такаичи.

Фондовый рынок вырос на ожиданиях, что новое правительство примет новые экономические меры против последствий коронавируса, отмечают журналисты.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отставка япония Есихидэ Суга
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 