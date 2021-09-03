Премьер-министр Японии уходит в отставку
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении уйти в отставку на фоне растущей критики из-за его действий против эпидемии COVID-19. Он заявил об этом журналистам сегодня, 3 сентября, сообщает новостное агентство Kyodo News.
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Суга принял решение не баллотироваться на должность лидера правящей Либерально-демократической партии. Выборы пройдут 29 сентября.
По словам Суги, борьба с COVID-19 и избирательная кампания вместе требуют огромной энергии, и он не сможет делать и то, и другое. "Я решил сосредоточиться на мерах по борьбе с коронавирусом", – заявил Суга.
Журналисты отмечают падение поддержки Суги среди избирателей в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в октябре, и растущую критику действий кабинета Суги против коронавируса.
Претендентами на должность лидера правящей партии и вероятного будущего премьера могут стать бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывшая руководительница МВД Японии Санаэ Такаичи.
Фондовый рынок вырос на ожиданиях, что новое правительство примет новые экономические меры против последствий коронавируса, отмечают журналисты.
- 28 августа 2020 года на то время премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за болезни. Абэ возглавлял страну почти восемь лет.
- 14 сентября Либерально-демократическая партия избрала Сугу председателем.
- 16 сентября Суга стал премьером Японии.
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