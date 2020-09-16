Премьер-министром Японии избран Есихидэ Суга
Суга занимал должность генерального секретаря Кабмина Японии и сменил на посту премьера возглавлявшего правительство восемь лет Синдзо Абэ
Парламент Японии избрал лидера Либерально-демократической партии Есихидэ Сугу новым премьер-министром. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кандидатуру Суги поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты парламента, в верхней Суга получил 142 из 245 голосов.
Суга возглавил Кабмин до выборов в 2021 году. Ожидается, что он сформирует "правительство преемственности", сохранив примерно половину состава Кабинета своего предшественника Синдзо Абэ.
Суге 71 год, до избрания премьером он в течение восьми лет (с 2012 года) занимал должность генерального секретаря Кабинета министров Японии.
- 28 августа Синдзо Абэ объявил об отставке из-за болезни. Абэ возглавлял страну почти восемь лет.
- 14 сентября Либерально-демократическая партия избрала Сугу председателем.
Комментарии