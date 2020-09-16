Премьер-министром Японии избран Есихидэ Суга

Суга занимал должность генерального секретаря Кабмина Японии и сменил на посту премьера возглавлявшего правительство восемь лет Синдзо Абэ

Парламент Японии избрал лидера Либерально-демократической партии Есихидэ Сугу новым премьер-министром. Об этом сообщает Reuters.

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Кандидатуру Суги поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты парламента, в верхней Суга получил 142 из 245 голосов.

Суга возглавил Кабмин до выборов в 2021 году. Ожидается, что он сформирует "правительство преемственности", сохранив примерно половину состава Кабинета своего предшественника Синдзо Абэ.

Суге 71 год, до избрания премьером он в течение восьми лет (с 2012 года) занимал должность генерального секретаря Кабинета министров Японии.

Денис Юдин

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