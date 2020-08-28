Японский премьер уходит в отставку после рекордного срока у власти – NHK

Абэ возглавлял страну почти восемь лет. Это достижение для Японии, где на руководящих должностях не задерживаются, если речь не идет об императоре

Японский премьер Синдзо Абэ сегодня, 28 августа, объявит об отставке. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил местный канал NHK.

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По предварительным данным, причина ухода председателя Либерально-демократической партии Японии – состояние здоровья.

Таким образом, 65-летний Абэ, 57-й премьер Японии в 2006—2007 годах и действующий на втором сроке с 26 декабря 2012-го, побьет прежний рекорд длительности нахождения у власти на четыре дня. Абэ также был самым молодым государственным лидером страны за всю ее историю.

Его появление в политикуме неслучайно: дед Абэ по матери, Нобусукэ Киси, также возглавлял Японию в 1957–1960 годах, а отец, Абэ Синтаро, был главой МИД в 1982–1986 годах. Нынешний премьер изучал политологию в университете Сэйкэйна, в конце 1970-х учился в университете Южной Калифорнии, после чего вернулся на родину и работал в сталелитейной компании.

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Как пишет New York Times, за время пребывания у власти он руководил восстановлением Японии после разрушительного землетрясения, цунами и ядерной катастрофы на Фукусиме, "в какой-то мере восстановил экономическое здоровье страны и заручился благосклонностью непредсказуемого американского президента Дональда Трампа".

При этом Абе не смог пересмотреть пацифистскую конституцию страны, установленную после Второй мировой войны американским оккупационным режимом, обеспечить возвращение оспариваемых Курильских островов и установить мир с Россией.

Если Абэ уйдет, правящая партия назначит временного лидера, который будет исполнять обязанности премьера до тех пор, пока партия не сможет провести выборы руководства. Нынешний срок полномочий Абэ истекает в сентябре 2021-го.

Прошлой осенью президент Зеленский побывал в Японии, когда там взошел на престол император.

В годовом измерении ВВП Японии во втором квартале 2020-го рухнул на 27,2%: это максимальное падение с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году.

Евгений Пилипенко

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