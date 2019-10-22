В Японии восходит на престол император. Зеленский там: трансляция

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Восхождение Нарухито на трон императора Японии - одно из главных мировых событий сегодняшнего дня

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская принимают участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента, который ведет трансляцию события в Facebook.

В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад; таким образом, Зеленский - первый украинский президентом на церемонии, где Нарухито взойдет на 6,5-метровый трон.

Справка. Парламент Японии в июне 2017 года принял спецзакон, разрешив императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста. Акихито - первый за последние 200 лет император, который добровольно отрекся от престола (30 апреля 2019 года) и окончил, таким образом, свое 30-летнее правление. С новым императором в Японии началась новая эра Рэйва ("хорошая гармония").

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Теги: Нарухито, япония, император, интронизация
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