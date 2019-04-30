Японский император Акихито официально отрекся от престола

Император Японии Акихито (фото - EPA)

Сегодня, 30 апреля, японский император Акихито объявил, что отрекается от престола и произнес свое последнее слово на официальной церемонии в Токио. Об этом сообщает Би-Би-Си.

89-летний Акихито - первый японский монарх, который отрекся от трона впервые за более чем 200 лет. Свое решение он объяснил неудовлетворительным состоянием здоровья и неспособность выполнять свои функции из-за возраста.

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"Вместе с супругой-императрицей я верю всем сердцем, что эпоха Рейвы будет мирной и плодотворной, и я молюсь за благополучие и счастье нашей страны и народов мира", - сказал он во время выступления.

Выходя из комнаты. Акихито поклонился всем присутствующим.

1 мая 59-летний наследный принц Нарухито вступит на престол. С этим в страну придет новая эпоха Рэйва, название которой впервые в истории объявили заранее, еще 1 апреля.