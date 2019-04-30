Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.04.2019, 11:44

Японский император Акихито официально отрекся от престола

Японский император Акихито официально отрекся от престола - Фото
Император Японии Акихито (фото - EPA)

Японский монарх пожелал Японии и всем народам мира и процветания

Реклама
Реклама

Сегодня, 30 апреля, японский император Акихито объявил, что отрекается от престола и произнес свое последнее слово на официальной церемонии в Токио. Об этом сообщает Би-Би-Си.

89-летний Акихито - первый японский монарх, который отрекся от трона впервые за более чем 200 лет. Свое решение он объяснил неудовлетворительным состоянием здоровья и неспособность выполнять свои функции из-за возраста.

Реклама

"Вместе с супругой-императрицей я верю всем сердцем, что эпоха Рейвы будет мирной и плодотворной, и я молюсь за благополучие и счастье нашей страны и народов мира", - сказал он во время выступления.

Выходя из комнаты. Акихито поклонился всем присутствующим.

1 мая 59-летний наследный принц Нарухито вступит на престол. С этим в страну придет новая эпоха Рэйва, название которой впервые в истории объявили заранее, еще 1 апреля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нарухито, япония, акихито, император, отречение, престол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 