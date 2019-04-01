Япония объявила название эры правления нового императора

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Вчера, 31 марта, главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга на церемонии объявил название эпохи правления нового императора страны - эпохи Рэйва. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Есихиде Суга поднял над собой табличку с двумя иероглифами, которые переводят как порядок и гармония. Точный перевод разъяснит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Эти два иероглифа в Японии будут использоваться при чеканке монет и производстве календарей.

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Впервые в истории название эпохи огласили заранее. Его утвердил совет из почетных членов японского общества, в числе которых ученые, эксперты, писатели и представители бизнеса.

59-летний наследный принц Нарухито вступит на престол 1 мая. С этим в страну придет новая эра.

Нынешняя эра Хэйсэй (установление мира - ред.) началась 7 января 1989 года.