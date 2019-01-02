Речь отрекшегося императора Акихито слушали более 114 тыс японцев

Император Акихито (фото - epa)

85-летний император Японии Акихито, поздравил граждан островного государства с Новым годом. Его речь пришли послушать свыше 114 тыс человек. Об этом пишет AFP.

“Я искренне рад встретить вместе с вами Новый год. Молюсь о мире и счастье для моего народа и всего мира”, - сказал Акихито.

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В толпе людей были слышны слова благодарности Акихито. “Я хочу сказать, что мы ценим и благодарим его за его тяжелые труды на благо нашей страны”, - говорит студентка, пришедшая попрощаться с императором.

Акихито стал первым за последние 200 лет императором, который добровольно отрекся от престола. 30 апреля он официально покинет дворец и, таким образом, окончит свое 30-летнее правление.

По словам императора, на такое решение его подтолкнули проблемы со здоровьем и преклонный возраст.

После ухода Акихито на Хризантемовый трон взойдет его старший сын - Нарухито.

Ранее Акихито выступил с прощальной речью, в которой выразил удовлетворение тем, что при нем Япония ни с кем не воевала.