Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом: фото

Владимир и Елена Зеленские в Японии (Фото - Офис президента - Twitter)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Визит пройдет с 21 по 24 октября. В его рамках Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, встретится с премьер-министром Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством японского агентства международного развития и японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того запланирован ряд, двусторонних встреч президента с лидерами зарубежных стран.

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